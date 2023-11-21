Türkiye Bankası, Beyazıt Öztürk'ün canlı yayında açıklamaları nedeniyle hukuki adımlar atmış durumda. Öztürk, Türk vatandaşlarının birçoğunun evlerinden milyonlarca avro kazandığını iddia ediyor. Skandal, canlı yayında Öztürk'ün yanlışlıkla sırrını ifşa etmesiyle patlak verdi. İzleyiciler, bu "yanlışlıkla" söylenen sözlere odaklanarak tepki gösterdi ve yayın durdurma taleplerini iletmeye başladı. Ancak Türkiye Bankası'ndan gelen bir telefonla program aniden kesildi. Neyse ki Film Gibi Hayatlar yönetmeni, yayının kaydının bir kopyasını sağlamaya ikna edildi.

Kripto Dünyasında Para Olduğunu Savunuyor!

"Beyazıt Öztürk ile Silinmiş Röportaj" adlı yayında Öztürk, zengin olmak için çalışmanın gerekmediğini savunuyor. Ancak ünlülerin bu durumu kolayca söyleyebileceğini belirten Hülya Koçyiğit, diğerlerinin günlük yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak zorunda olduğunu vurguluyor. Öztürk ise internetin bugün insanlara koltuktan kalkmadan zengin olma imkanı sunduğunu savunuyor. Kripto dünyasına yatırım yaparak kısa zamanda oldukça güzel kârlar elde edileceğini ifade ediyor. Bu ifadelerin ardından yayının durdurulması talep edildi ve yayın sona erdi.