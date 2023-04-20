Doruk Nilüfer Hastanesi Bursa’nın ve Marmara Bölgesi’nin yeni hastanesi özelliğinin yanı sıra, hastalarına da modern cihazlarla muayene ve tedavi hizmeti veriyor.

Bursa’nın ilk İntraoperatif MR cihazına sahip olan Doruk Nilüfer Hastanesi, beyin cerrahisinde Bursa’yı Türkiye’nin önde gelen merkezi haline getirecek.

Doruk Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Aydemir, “Beyin tümörlerinin ameliyat sırasındaki temizlenme oranı, hastaların yaşam sürelerini belirleyen en önemli faktördür. Aynı zamanda tümör ne kadar fazla temizlenirse, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerinin de etkinliği o kadar artar” dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Aydemir, açıklamasının devamında, “Tümörlerin tamamen temizlenmesi çeşitli zorluklarla karşılaşılmasına neden olabilir. Örneğin, bazı beyin tümörleri normal beyin dokusuyla karışık olabilir ve ameliyat sonrası tümör kalma riski yüksek olabilir. Ayrıca, hipofiz adenomu veya derin yerleşimli tümörler gibi ameliyat sırasındaki görüş açısının sınırlı olduğu durumlarda da tümörlerin tamamen temizlenmesi zordur. İşte tam bu noktada, Intraoperatif MR teknolojisi devreye girer ve tümör kalma riskini azaltır” şeklinde konuştu.

Eskiden, beyin ameliyatları öncesinde tümörün yerini belirlemek için çeşitli hesaplamalar yapıldığını fakat tanılma payının yüksek olduğunu sözlerine ekleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Aydemir şunları söyledi: “Günümüzde, navigasyon cihazları tümörlerin yerini belirlemekte yardımcı olmaktadır. Ancak, navigasyonun dezavantajları da vardır. Kafatası açıldıktan sonra beyin omurilik sıvısının boşalması ve tümörün bası etkisi nedeniyle beyinde kayma meydana gelebilir. Bu, tümörlerin tamamen temizlenmesini zorlaştırır. Intraoperatif MR teknolojisi ise gerçek zamanlı görüntüler sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırır. İlk olarak, tümörün yeri navigasyon cihazıyla belirlenir ve kafatasının küçük bir bölümü açılarak tümöre ulaşılır. Ardından, hastayı uyandırmadan MR çekilir ve kalan tümör dokusu ile beyindeki önemli merkezlere yakınlık incelenir. Tümör tamamen temizlendikten sonra, navigasyon cihazı kullanılarak kalan tümör dokusu da temizlenir. Büyük ve beyindeki önemli merkezlere yakın tümörlerde bu işlem birkaç kez tekrarlanabilir. Bu teknoloji sayesinde, tümör kalma riski en aza indirilir ve hastanın tekrar ameliyat olma ihtimali de azalır.”

Doruk Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Aydemir açıklamasını “İntraoperatif MR teknolojisi, ülkemizde ve dünya genelinde ileri teknolojiye sahip birkaç merkezde kullanılmaktadır. Doruk Nilüfer Hastanesi olarak, bu teknolojiyi merkezimizde uygulamaya başladığımızdan beri beyin tümörlerinin tamamının en az riskle çıkarılması mümkün olmaktadır. Bu sayede, hastalarımızın yaşam süreleri ve yaşam kaliteleri artmaktadır. Bu teknolojinin başarısından dolayı mutluluk duyuyoruz ve hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz” diyerek tamamladı.