Bir beyin tümörü beyninizde anormal hücrelerin kütlesi veya büyümesidir.

Beyin tümörünün birçok farklı çeşidi bulunur. Bazı beyin tümörleri kanser oluşturmaz (tehlikesiz) ve bazı beyin tümörleri kanser oluşturur (malignan). Beyin tümörleri beyninizde başlayabilir (birincil beyin tümörleri) veya kanser vücudunuzun başka bölgelerinde başlar ve beyninize sıçrar (ikincil veya metastatik beyin tümörleri)

Beyin tümörü tedavi seçenekleri sahip olduğunuz beyin tümörünün tipine, boyutuna ve yerine bağlıdır.

Belirtileri

Beyin tümörü bulgu ve semptomları büyük ölçüde çeşitlilik gösterir ve tümörün büyüklüğüne, yerine ve büyüme hızına bağlıdır.

Beyin tümörünün neden olduğu bulgu ve semptomlar genellikle şunlardır:

Yeni gelişen veya şekli değişen baş ağrısı

Gittikçe daha sık ve daha ciddi olan baş ağrıları

Açıklanmayan bulantı veya kusma

Bulanık görme, çift görme veya çevresel görüşün kaybolması gibi görüş problemleri

Bir kolda veya ayakta dereceli olarak hissiyatın veya hareketin azalması

Dengede zorluk

Konuşma zorlukları

Günlük işlerde kafa karışıklığı

Kişilik veya davranış değişimleri

Özellikle geçmişinde nöbet olmayan birinin nöbet geçirmesi

Duyma problemleri

Ne zaman doktora gitmelisiniz sizi endişelendiren sürekli bulgu ve semptomlarınız var ise, doktordan randevu alınız.

Nedenleri

Beyinde başlayan beyin tümörü birincil beyin tümörleri beynin kendisinde veya beyni kapsayan zarlar (meninks), kranial sinirler, hipofiz bezi ya da epifiz bezi gibi beyne yakın dokularda başlar. Birincil beyin tümörleri normal hücreler kendi DNA’larında hatalar (mutasyonlar) edindiğinde başlar. Bu mutasyonlar hücrelerin artmış bir hızda büyümesine ve bölünmesine neden olur ve sağlıklı hücreler ölürken yaşamaya devam ederler. Sonuç tümör oluşturan anormal hücre kütlesidir.

Birincil beyin tümörü başka yerde başlayan kanserin beyne yayılması sonucu oluşan ikincil beyin tümörlerine göre daha az yaygındır. Birincil beyin tümörünün birçok farklı türü mevcuttur. Her biri ismini içerdiği hücre türünden alır. Örnekler şunlardır:

Akustik nöroma (schwannoma)

Anaplastik astrositom ve glioblastomu içeren glioma olarak da bilinen astrositom

Epandimom

Epandimoblastom

Germ hücreli tümör

Medülloblastom

Menenjiyom

Oligodendroglioma

Pineoblastom

Başka yerde başlayıp beyne yayılan kanser ikincil (metastatik) beyin tümörleri vücudunuzun başka bir yerinde başlayıp beyninize yayılan (metastaz) kanser sonucu oluşan tümörlerdir. İkincil beyin tümörleri genellikle kanser geçmişi olan insanlarda görülür. Ancak ender durumlarda, metastatik beyin tümörü vücudun başka yerinde başlayan kanserin ilk belirtisi olabilir.

İkincil beyin tümörleri birincil beyin tümörlerinden daha yaygındır. Herhangi bir kanser beyne yayılabilir ama en yaygın olanlar şunlardır:

Meme kanseri

Kolon kanseri

Böbrek kanseri

Akciğer kanseri

Melanom

Tedavi ve ilaçlar

Sağlık durumunuza ve tercihlerinize ek olarak, beyin tümörü tedavisi türüne, boyutuna ve yerine bağlıdır. Doktorunuz sizin özel durumunuza uygun tedaviyi uyarlayabilir.

Ameliyat eğer beyin tümörü beyinde operasyonla ulaşılabilecek bir yerde ise, cerrahınız mümkün olduğunca tümörü çıkartmak için çalışacaktır. Bazı durumlarda, tümörler küçük ve etraftaki beyin dokusundan kolayca ayrılabilir olduklarından ameliyatla tümünü çıkartmak kolay olur. Diğer durumlarda ise, tümör etrafındaki beyin dokusundan ayrılmayabilir veya beyinde hassas bölgelerde bulunabilir, bu ameliyatı riskli yapar. Bu durumlarda doktorunuz tümörün güvenli olacak kadarki kısmını alabilir. Tümörün bir kısmının bile alınması bulgu ve semptomlarınızın azalmasına yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, teşhisi doğrulamak için ufak bir biyopsi alınabilir.

Beyin tümörünün alınmasını sağlayan ameliyat enfeksiyon ve kanama gibi riskler taşıyabilir. Diğer riskler tümörünüzün beynin neresinde olduğuna bağlıdır. Örneğin, gözlerinizle bağlantı kuran sinirlere yakın bir tümörün ameliyatla alınması görüş kaybı riskini taşıyabilir.

Radyasyon tedavisi radyasyon terapisi tümör hücrelerini öldürmek için X ray veya proton gibi yüksek enerjili ışınları kullanır. Radyasyon terapisi vücudunuzun dışında bir makineden gelebilir (harici ışın radyasyonu) veya ender durumlarda radyasyon beyin tümörünüze yakın bir yerde vücuda yerleştirilir (brakiterapi).

Harici ışın radyasyonu tümörünüzün yer aldığı beyin bölgesine odaklanır veya bütün beyne uygulanabilir (bütün beyin radyasyonu). Bütün beyin radyasyonu vücudun başka bir yerinden beyne yayılan kanseri tedavi etmek için sıklıkla kullanılır.

Radyasyon terapisinin yan etkileri aldığınız radyasyonun türüne ve dozuna bağlıdır. Genel olarak, yorgunluğa, baş ağrılarına ve kafa derisi tahrişine neden olabilir.

Radyocerrahi Stereotaktik radyocerrahi geleneksel anlamda bir cerrahi biçimi değildir. Buna karşılık, radyocerrahi küçük bir bölgedeki tümör hücrelerini öldürmek için radyasyon tedavisinin odaklanmış formunu vermek için çoklu radyasyon ışınları kullanır. Her bir radyasyon ışını tek başına güçlü değildir ama beyin tümöründe bütün ışınların buluştuğu nokta tümör hücrelerini öldürmek için yüksek dozda radyasyon alır.

Radyocerrahi genel olarak bir tedavide yapılır ve çoğu durumda aynı günde eve gidebilirsiniz. Yan etkileri yorgunluk, baş ağrısı ve bulantı olabilir.

Kemoterapi Kemoterapi tümör hücrelerini öldürmek için ilaçları kullanır. Kemoterapi ilaçları oral yolla veya enjekte edilerek alınabilir. Beyin tümörünü tedavi etmek için sıklıkla kullanılan kemoterapi ilacı temozolomiddır ve hap şeklinde alınır. Birçok başka kemoterapi ilaçları mevcuttur ve kanser türüne göre kullanılırlar.

Bir diğer kemoterapi türü ameliyat sırasında yerleştirilebilir. Beyin tümörünün bir kısmını veya hepsini alırken cerrahınız tümörün bıraktığı yere bir veya daha fazla disk şeklinde plakalar koyabilir. Bunlar ilerleyen birkaç günde kemoterapi ilacını yavaşça salarlar. .

Kemoterapinin yan etkileri aldığınız ilacın yürüne ve dozuna bağlıdır. Kemoterapi bulantıya, kusmaya ve saç kaybına neden olabilir.

Hedeflenmiş ilaç tedavisi hedeflenmiş ilaç tedavileri kanserli hücrelerde bulunan özel anormalliklere odaklanır. Bu anormallikleri bloke ederek, hedeflenmiş ilaç tedavileri kanserli hücrelerin ölmesine neden olabilir.

Bevacizumab glioblastom denilen beyin tümörü türünü tedavi etmek için kullanılan bir hedeflenmiş ilaç terapisidir. Damardan verilen bu ilaç yeni damarların oluşmasını durdurur, tümöre kan akışını keser ve böylece tümör hücrelerini öldürür.

Hedeflenmiş ilaç olan everolimus tuberoskleroz denilen genetik hastalığı olan insanlarda oluşan iyi huylu bir beyin tümörünü tedavi etmek için kullanılır. Everolimus kanserli hücrelerin büyümesinde rol oynayan bir enzimi bloke eder.

Tedaviden sonra rehabilitasyon beyin tümörleri beynin motor yeteneklerini, konuşmayı, görüşü ve düşünceyi etkileyen bölgelerinde olabileceği için, iyileşmenin bir parçası olarak rehabilitasyon gerekli olabilir. Doktorunuz size yardımcı olacak servisleri önerebilir, örneğin;

Fiziksel tedavi kaybolmuş motor yeteneklerini veya kas gücünü tekrar kazanmanıza yardımcı olabilir.

kaybolmuş motor yeteneklerini veya kas gücünü tekrar kazanmanıza yardımcı olabilir. Mesleki terapi beyin tümöründen veya diğer hastalıklardan sonra çalışma gibi günlük normal aktivitelere geri dönmek yardımcı olabilir.

beyin tümöründen veya diğer hastalıklardan sonra çalışma gibi günlük normal aktivitelere geri dönmek yardımcı olabilir. Eğer konuşmada zorluk var ise, uzmanlarla (konuşma terapistleri) birlikte konuşma terapisi yardımcı olabilir.

yardımcı olabilir. Okul çağındaki çocuklara rehberlik yapmak çocukların hafızalarındaki değişiklerle ve beyin tümöründen sonraki düşünceleriyle başa çıkmalarını sağlar.

Baş etme ve destek

Beyin tümörü teşhisi kahredici ve korkutucu olabilir. Sağlığınız üzerinde çok az kontrole sahipmişsiniz gibi hissettirebilir. Ancak teşhisten sonra gelen şokla ve kederle başa çıkmak için adımlar atabilirsiniz. Şunları yapmayı deneyin: