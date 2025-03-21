Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Kastamonuspor ile 1-1 berabere kalan Bordo Beyazlılar, 28. Hafta mücadelesinde karşılaşacağı İstanbul ekibi Beykoz Anadolu maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan temsilcimiz, bu maçlarda rakip filelere 28 gol bırakırken kalesinde ise 37 gol gördü.

Ligde topladığı 28 puanla küme düşme hattının 8 puan üzerinde 13. sırada yer alan Bordo Beyazlılar, Beykoz Anadolu maçından da puan ya da puanlar almaya çalışacak.

BEYKOZ ANADOLU NASIL BİR TAKIM?

İstanbul temsilcisi ligde geride kalan 26 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Topladığı 39 puanla Play Off hattının 5 puan gerisinde 7. sırada yer alan ekip, 26 maçta 33 gol atmayı başarırken, kalesinde ise 34 gol gördü.

Son haftalarda düşüş yaşayan ekip, geçtiğimiz haftayı Afyonspor’un ligden çekilmesinden dolayı dinlenerek geçirdi.

8 golü bulunan Ozan Papaker ve 4 golü bulunan Hamza Küçükköylü, Beykoz Anadolu’nun en tehlikeli isimleri arasında yer alıyor.

Ligde topladığı 38 puanın 25 puanını kendi saha ve seyircisi önünde alan ekip, evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

BEYKOZ ANADOLU-İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta mücadelesinde Beykoz Anadolu-İnegölspor arasında ki karşılaşma 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de başlayacak.