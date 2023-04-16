Beykoz’da bir adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanırken 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin maddesi ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili şüpheli şahısların tespit edilerek suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde Beykoz’da bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde adreste yapılan aramalarda; 505 kilogram Sıvı Metamfetamin, 149 kilogram Kristal Metamfetamin, 62 kilo 300 gram Kimyasal Madde olmak üzere toplam 654 kilogram kristal ve sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Öte yandan konu ile ilgili tahkikat işlemleri sürüyor.

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