Beykoz Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük ormanı olan ’Beykoz Spor Ormanı’ bisiklet sevenlere kapılarını açtı. Doğanay Güzelgün’ün anısına yapılan bisiklet yarışına binlerce bisikletli katılım gösterdi.

Beykoz Belediyesi tarafından uluslararası standartlarda saha ve tesislerle donatılmış olan Beykoz Spor Ormanı, bisiklet ve doğa severlere ilk kez gece yarışı deneyimi yaşattı. Beykoz Spor Ormanı’nda ’gecenin ruhunu keşfet’ sloganıyla gerçekleşen yarışa Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’da parkura bisiklet sürerek katıldı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Bostancı sahilinde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün’ün eşi de bu programa katılım gösterdi. Her yaştan amatör sporcunun katıldığı ve farklı zorluk derecelerine sahip 9,1 km’lik parkurda, 45,5 km pedal çevirerek 5 parkurda birinci olana 3 bin lira, 2. olana 2 bin lira ve 3. olana da bin TL ödül verildi. Gece yarışının 1.’si Meltem Kılınç olurken, 2.’si Gizem Ustabaş ve 3’cüsü de Kübra Nur Pınarak oldu.

Murat Aydın: "İnşallah bisikleti yaşamının merkezine alırlar"

Bisiklet yarışına katılan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Spor Ormanı yaklaşık 9 milyon metrekare alan ve burada bisikletten atletizme, tenise kadar birçok branşta spor yapabileceğimiz bir alan. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Beykoz Belediyemiz ve Cumhurbaşkanı’mızın destekleriyle oluşturulan bir alan. Bugün de burada 4 tane performans parkuru var yol bisikleti için, burada gece yarışı yapıyoruz. Yaklaşık 1 yıldır gençlerimize ve İstanbul halkına hizmet veriyor. Umuyoruz ve inanıyoruz. İnşallah insanlarımız bisikleti yaşamının merkezine alırlar. İşe gidip gelirken ve iş esnasında bir yerden bir yere gidip gelirken, bisikleti kullanmaya başlarlar. Bu olduğu sürece yani aktif nüfusun yüzde 25’i bisiklet kullanırsa çok daha sağlıklı olacağız. Çevre kirliliğini önlemiş olacağız ve en önemlisi de milyarlarca lira sağlık harcamalarından benim öngörüm 200 - 300 milyarlık tasarruf olmuş olacaktır. Artık trafikte de araçların bisikletçilere yardımcı olması lazım. Arkadaşımız, dostumuz maalesef kendini bilmez bir insanın o hareketi neticesinde hayattan koptu gitti. Doğanay kardeşimizin anısına bugün koşmuş oluyoruz" dedi.