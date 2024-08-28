Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 11. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamındaki Çardak Altı Sohbetleri Pelin Batu moderatörlüğünde başladı. “Yarının Türkiye’si, Yarının Dünyası” temasıyla gerçekleşen söyleşi dizisinin ilk iki gününde “Yapay Zekâ ve Yapay Genel Zekâ Nedir?” konusu tartışıldı. Cumhuriyet Etkinlik Alanı’ndaki söyleşilerin ilk gün konukları Prof. Dr. Öykü İyigün, Prof. Dr. Cem Say oldu. Konuşmacıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde yeni Aziz Sancar’lar yetiştireceğiz. Bu ülkeyi bilim ve sevgi kurtaracak” dedi.

İSTANBUL (İGFA) - 11. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen ve bu yıl ki teması “Yarının Türkiye’si, Yarının Dünyası” olan Çardak Altı Sohbetleri, “Yapay Zekâ ve Yapay Genel Zekâ Nedir?” konulu söyleşiyle başladı. Pelin Batu’nun moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Say ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Öykü İyigün, yapay zekânın bir fırsat mı, yoksa tehdit mi olduğu konusunu tartıştılar. İlk bölümde ChatGPT’nin Google vb. arama motorlarından farkı ve kabiliyetleri ile yapay zekânın uluslararası ilişkilerin geleceğindeki rolü üzerine konuşan konuklar, son bölümde ise Türkiye’nin buna hazır olup olmadığını yorumladılar.

SAY VE İYİGÜN İYİMSERLİKLERİNİ İFADE ETTİLER

Moderatör Pelin Batu’nun “Biz buna ne kadar hazırız” sorusunu cevaplayan konuklardan Öykü İyigün, “Ben iyimserim. Adaptasyonu yüksek bir toplumuz. Yeni teknolojilere merakımız yüksek. Enseyi karartmamıza gerek yok. Ama bilgiyi üreten ülkelerden biri olmadığımız da aşikâr. Dil bariyerimizin farkında olmalıyız” derken, Cem Say “Ben de iyimserim. İnsanlık iyiye gidiyor. Ama bu, kendini helak eden toplumların da iyiye gittiği anlamına gelmez. Üniversitelerimizi yıkmasak iyi olur” dedi.

ÇALIK: “YENİ AZİZ SANCAR’LAR YETİŞTİREBİLİRİZ”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise teknolojiyi nasıl kullanacağımızın öneminin altını çizerek şunları söyledi: “Gemiyi batıran da yüzdüren de sudur. İnşallah gemiyi yüzdüreceğiz. Yakın zamanda Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ni açıyoruz. Yanı başında da Erdal İnönü Fizik Parkı olacak. Bu topraklar çok bereketli, yüzlerce değer çıkarmış. Biz de diyoruz ki, yeni Aziz Sancar’lar çıkarabiliriz. Bu ülkeyi sevgi kurtaracak. O nedenle işimizin bir kısmını ‘Beylikdüzü Aklı’yla yapıyoruz, bir kısmını da kalbimizle.”

BU HAFTANIN PROGRAMINDA NELER VAR?

Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda 19 Ağustos Pazartesi günü Sahaf Festivali’yle başlayan Barış ve Sevgi Buluşmaları, bu hafta Çardak Altı Sohbetleri, spor aktiviteleri ve konserlerle devam ediyor. Saat 14.00’te başlayan ve 20.00’ye kadar süren spor etkinlikleri arasında basketbol, voleybol, masa tenisi, badminton, okçuluk, langırt, puanlı kale, trambolin ve tırmanma duvarı yer alıyor. Kitap satışı yapılan “Gece Mezatı” ise 1 Eylül’e kadar saat 21.00’de başlayıp 22.30’a kadar sürecek. Zafer Bayramı kortejinin izlenebileceği 30 Ağustos’ta sohbete ve mezata bir gün ara verilecek. Etkinliklerin detaylı takvimine www.beylikduzu.istanbul adresinden erişilebilecek.