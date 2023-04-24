Çocukların eğitim hayatını destekleyen projelere imza atan Beylikdüzü Belediyesi’nin çocuk kütüphanelerinde başlattığı İngilizce atölyesi büyük ilgi görüyor.İSTANBUL (İGFA) - Eğitim alanında verdiği hizmetlere yenilerini ekleyen Beylikdüzü Belediyesi’nin çocuk kütüphanelerinde başlattığı İngilizce atölyesi büyük ilgi görüyor. 4 ile 6 yaş arasındaki çocukların katıldığı atölyeler, her hafta belirlenen ayrı konsept ile İngilizce dil düzeylerinin gelişimine katkı sunuyor.

Her çarşamba, Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi, her cuma ise Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi ile Hamit Demir Kütüphanesi’nde düzenlenen atölyeler, çocukların yabancı dil öğrenerek dünyayı farklı merceklerden görmesine olanak sağlıyor.

MASAL ATÖLYELERİNE İLGİ BÜYÜK

Öte yandan ilçedeki okuryazarlık oranını artırmak için de çalışmalar yürüten belediye, masal atölyeleri düzenliyor. Bu kapsamda her hafta salı günü Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi, perşembe günleri ise Melisa İşleyen Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleşen masal atölyeleri çocukları bir araya getiriyor. Farklı hikaye ve masallarla bir yandan çocukların hayal dünyası gelişirken diğer yandan da kitap sevgileri perçinleniyor. Vatandaşlar, kütüphanelerdeki tüm etkinlikler ile ilgili detaylı bilgiye, belediyenin 444 09 39 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşabilir.