Beylikdüzü Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine giren öğrencilere destek olmak için ‘LGS Tercih Günleri’ düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de başladı.

Eğitim döneminde öğrencileri yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi, sınav sonrası tercih sürecinde de desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda alanında uzman eğitmen kadrosuyla 3-19 Temmuz tarihleri arasında ‘LGS Tercih Günleri’ ile gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Tercih destekleri Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ile Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde saat 10.00-17.00 arasında Yaşam Vadisi Sanatla Yaşam Atölyeleri’ndeise 18.00-22.00 saatleri veriliyor.

Gençlerin her zaman yanında olduklarınıifade edenBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak gerek sınava hazırlık süreci gerekse tercih döneminde elimizden gelen tüm desteğisağlıyoruz. Gençlerimizin emeklerinin karşılığının bulmasını temenni ediyorum. Hayallerindeki okullara yerleşerek başarılarla dolu bir geleceğe sahip olmalarını diliyorum” diye konuştu.