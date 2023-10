Beylikdüzü Belediyesi ve Esencan Hastanesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde kadınlara yönelik seminer düzenlendi.

Beylikdüzü Belediyesi ve Esencan Hastanesi tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde kadınlara yönelik seminer düzenlendi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde uzman doktorlar meme kanserini önleyici tedbirler ve meme kanserinde erken tanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Seminerde konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atakan Özkan, "Kadınlar arasında görülen en yaygın kanser türü meme ve rahim kanseridir. Genel popülasyona baktığımız zaman her 8 kadından 1’inde meme ve rahim kanseri görülmektedir. Burada önemli olan kanseri erken teşhis edip tedaviye başlamamızdır. Bu tür kanserler erken teşhis edilebilen ve tedavisi mümkün olan kanserlerdir. Çünkü her ikisinin de toplumda tarama yöntemleri var. Eğer siz yılda bir kere mamografi çektirirseniz ve her ay kendinize 3-5 dakika ayırıp kendi kendinize meme muayenesi yapabilirseniz farklı bir kitleyi görüp erken teşhise başvurabilirsiniz" dedi.

Konuşmasının diğer bölümünde mamografinin önemine değinen Atakan Özkan, "Mutlaka yılda bir kere mamografi çektirin. Biz hekimler zaten mamografide kitle görmek istemiyoruz. Daha çok yeni başlamış tümör hücreleri varsa onları erkenden yakalayıp tedavi etmek istiyoruz. Bu yüzden mamografi çok önemli" diye konuştu.