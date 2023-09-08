İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda kapsamında düzenlediği basın mensuplarına özel ödüllü tavla turnuvasının kazananları belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, 10. Barış ve Sevgi Buluşmalarıkapsamında bu yıl basın mensuplarına özel ödüllü tavla turnuvası düzenledi. 3 gün süren turnuvada kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Birinciliği göğüsleyen Nuri Saatçi diz üstü bilgisayar, ikinci olan Tolga Öztürk tablet, üçüncü olan Kansu Erdanise powerbankkazandı.

Dereceye giren basın mensuplarına hediyelerini Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte takdim etti.