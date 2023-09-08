İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda kapsamında düzenlediği basın mensuplarına özel ödüllü tavla turnuvasının kazananları belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, 10. Barış ve Sevgi Buluşmalarıkapsamında bu yıl basın mensuplarına özel ödüllü tavla turnuvası düzenledi. 3 gün süren turnuvada kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Birinciliği göğüsleyen Nuri Saatçi diz üstü bilgisayar, ikinci olan Tolga Öztürk tablet, üçüncü olan Kansu Erdanise powerbankkazandı.

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Dereceye giren basın mensuplarına hediyelerini Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte takdim etti.