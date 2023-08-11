Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların bilimsel ve teknolojik çalışmalara katılmasına katkı sağlamak amacıyla açtığı ‘Robotik Kodlama’ eğitimlerine başladı.İSTANBUL (İGFA) -Beylikdüzü Belediyesi, çocukların yaşamları boyunca karşılaşabileceği sorunlara karşı yaratıcı çözümler üretebilmesi ve iletişim becerilerinin artmasına katkı sağlamak amacıyla Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi’nde Robotik Kodlama derslerine başladı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde, TÜBİTAK onaylı robotik kodlama kiti üzerinden 10- 13 yaş aralığında olan, 40 öğrenciye uygulamalı olarak robotik kodlama eğitimi veriliyor.

Derslerde öğrenciler, 20 kişilik iki ayrı grup halinde haftada 4 saat olmak üzere 3 hafta boyunca toplamda 12 saat ders görecek. Düzeylerine göre ‘Kodlama ve Robotiğe Giriş’ ve ‘Robotik Kodlama’ dersi alacak öğrenciler, eğitim sonunda başarı sertifikası almaya hak kazanacak.

Kurs öğretmeni Mekatronik Mühendisi Rümeysa Sena Özdemir, erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocukların zihinsel gelişim, ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim gösterdiklerini belirterek, “Yaş gruplarına uygun robotik kodlama eğitimleri veriyoruz. Amacımız programlama, algoritma ve proje üretimi becerilerini küçük yaştan itibaren kazandırmak. Kurs boyunca öğrencilerimize kodlama kiti üzerinden algoritma ve projelerle eğitimler vereceğiz. Kodlama kiti, çocukların çok kolay bir biçimde arduino ile kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir materyaldir. Bu bir başlangıç kitidir. Programlama dili ile verdiğimiz eğitimler sayesinde öğrenciler analitik düşünme yeteneği kazanıyor. Birçok sensörün kullanım mantığını kavrayarak günlük hayatı kolaylaştıran projeler geliştirecekler” şeklinde konuştu.