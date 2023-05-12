Erişilebilir bir ilçe için çalışmalarına aralıksız devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinliğe imza attıİSTANBUL (İGFA) - Engelli ve dezavantajlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

İlk olarak Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Birimi’nde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı Engelsiz Sergi,Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. 16 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacakserginin açılışının ardından “Ben Başardım” isimli farkındalık söyleşisi düzenlendi. Söyleşiye Engelli Sporcu Yetiştirme Derneği Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Yılmaz Demirel, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Bşk. Yrd. Dr. Özer Güvenç, TSD Beylikdüzü Şube Başkanı Ahmet Bağbekleyen ile Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel konuşmacı olarak katıldı.

“ENGELLİ HİZMETLERİNİN ÇITASI YÜKSELMİŞTİR”

Engellilerin yaşadığı sorunlara değinen Engelli Sporcu Yetiştirme Derneği Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Yılmaz Demirel, “Türkiye’de yeterli sayıda engelli envanteri yok. Nüfusun engel durumuyla ilgili yeterli bilgimiz yok. Engelliler hayatta yok sayılıyor. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte engelliler bizim için apayrı bir alan oldu. Engelliler Müdürlüğü olarak 20 eğitim merkezi, 2 mola merkezi,5 sosyal servis, 7 irtibat bürosu, 2yaz kampı, 697 personel ve 140 araç ile engelli arkadaşlarımıza çözüm sunmaya çalışıyoruz. Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte engelli hizmetlerinin çıtası yükselmiştir. Bizim gayretimiz bu çıtanın daha da yukarı çıkması” diye konuştu.Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Bşk. Yrd. Dr. Özer Güvenç ise, “Engellilikte yapılan her iş çok önemli. Yataktan kalkması, dışarı çıkması, eve dönmesibüyük bir başarı. Başarı hikâyesinin gerçek sahipleri de sizlersiniz” şeklinde konuştu.