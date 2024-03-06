Beylikdüzü Belediyesi, engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ilçeye kazandırdı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı Engelsiz Yaşam Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’ne birbirinden güzel değerler kazandırdık, tam 252 proje yaptık ama açılışını gerçekleştirdiğimiz Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi benim için, Beylikdüzü için çok özel ve çok kıymetli. Bu merkez sadece bir binadan ibaret değil, aynı zamanda engelli bireylerimiz için yepyeni bir dünya, nefes, umut ve sevgi dolu bir ortam olacak” ifadelerine yer verdi.