Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hacı Naif Akkuş Camii, İslami Eserler Kütüphanesi ve Taziye Evi, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı.İSTANBUL (İGFA)- Beylikdüzü’nde yeni ibadet alanlarını hayata geçirmeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi,Hacı Naif Akkuş Camii’ni ilçeye kazandırdı.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğluaçılışta yaptığı konuşmada, “Buraya güzel insanlar gelecek ve yüce yaradana dualar edecekler. Kalpleri ve gönülleri burada bir dua ortamı içerisinde güzel şeyler dileyecek. İnsanların güzel bir ortamda yüce yaradana sığınmaları ve dua etmeleri hepimizin ortak arzusudur. Dolayısıyla bu bağışı yapanlara ve katkıda bulunan belediye başkanımıza yürekten teşekkür ederim. Biz herkesin; arzu ettiği yerde, ibadethanede ve tertemiz bir ortamda ibadet etmesini gönülden arzu ederiz. Herkesin inancına saygı duyarız. Hiç kimsenin inancını sorgulama gibi bir hakkımız, hukukumuz ve yetkimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında camilerin birleştirici yönüne dikkat çekenSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Camiler hem Müslümanların bir araya gelmesine hem de ibadetimizi yerine getirmemize vesile oluyor. Dolayısıyla bu hizmeti gerçekleştiren hayır sahiplerimize, bizi burada buluşturan belediye başkanlarımıza ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na çok teşekkür ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun” dedi.

hacı Naif Akkuş Camii’nin çok yönlü oluşuna dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem belediye başkanı, hem de bağışçıya böyle güzel bir ortamı Beylikdüzü’ne hediye ettikleri için teşekkür etti.

ÇALIK: HAYIRDA YARIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Açılış konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde Hacı Naif Akkuş Camii’ni ibadete hazır hale getirdik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren inançların özgürce yaşandığı bir kent hayal ettik. Bakara Suresi’nin 148.ayeti, ‘Hayırda yarışın’ diyor. Biz de hayırda yarışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.