İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şubesi iş birliğiyle, üniversiteye hazırlanan gençlerin meslek seçimlerine yardımcı olmak için ‘Kariyer Günleri Söyleşileri’ni başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Üniversiteye hazırlanan gençlerin meslek seçimlerine yardımcı olmak için Kariyer Günleri Söyleşileri’ni başlatan Beylikdüzü Belediyesi, alanlarında uzman kişileri öğrencilerle buluşturuyor.

ADD Beylikdüzü Şubesi iş birliğiyle düzenlenen söyleşilerin ilkinde endüstri mühendisliği bölümü ele alındı. Endüstri Yüksek Mühendisi Akın Alıkçıoğlu’nunmoderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Endüstri Mühendisi Hande Şenocak üniversite ve iş yaşamı sırasındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

“MESLEĞİMİZ KADERİMİZDİR”

Gençlerin meslek seçimlerinin hayati bir konu olduğunu söyleyen Şenocak, “Beylikdüzü, genç nüfusuyla potansiyeli olan bir ilçe konumunda. İlçedeki gençleri doğru yönlendirerek bu potansiyeli doğru kullanabiliriz. Mesleğimiz kaderimizdir. Mutluluk da mutsuzluk da buna bağlı. Bu kritik eşikte size nasıl destek olabiliriz sorusunun yanıtını vereceğiz” diye konuştu. Endüstri mühendisliğinin analitik zekâ gerektirdiğini ifade eden Şenocak, “Öğrencilik sırasında neredeyse bütün derslerden biraz görüyorsunuz. Bu nedenle karmaşık gelebilir ancak adapte olduktan sonra nereye yöneleceğinizi anlıyorsunuz. İş hayatınızda ise doğru planlamayla istediğiniz bölümde çalışabiliyorsunuz. Bu nedenle mühendislik becerilerinin gerektirdiği alanları kendi ilginize göre seçerek istediğiniz faaliyet kolunda çalışabilirsiniz. Ulaşım da olabilir, inşaat da olabilir, otomotiv sektörü de olabilir. Yelpazeyi kendi ilgi alanınıza doğru genişletebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi’nin başlattığı Kariyer Günleri Söyleşileri, farklı alanların tanıtımı ile devam edecek.

Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip edebilir.