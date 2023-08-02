İstanbul Beylikdüzü’nde bir genç motosikleti ile seyir halindeyken ‘U’ dönüşü yapan araca çarpıp metrelerce havaya savruldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay önceki gün gece saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikleti ile yolda seyreden Yasin Gün, ‘U’ dönüşü yapan 34 GUH 725 plakalı araca son sürat çarptı. Çarpmamın etkisi ile Gün motosikletten metrelerce havaya savruldu. Binek araç ise takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araç sürücüsünün de yaralandığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı. Kazaya karışan araç sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Gün’ün yönetimindeki motosikletin binek araca çarpması ve sonrasında ise metrelerce öteye savrulması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kazayı gören vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.