Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Enerji A.Ş. iş birliğiyle Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Enerji A.Ş. iş birliğiyle “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” tanıtım toplantısı düzenledi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan çeşitli riskleri azaltmak adına oluşturulan eylem planının detayları paylaşıldı. ToplantıyaBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın’ın yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Tarihimizin en büyük varoluşsal kriziyle karşı karşıyayız. Bizden sonra da bu dünyanın üzerinde yaşayacak insanlar olacak. Bugün alacağımız bazı tedbirler belki geleceği kurtaracak. İklim krizleri etkisiyle son dönemlerde de yaşamış olduğumuz salgınlar, seller, fırtınalar, kar yağışları her geçen gün bir krize dönüşüyor. Sorunun bir parçası olarak bizler, çözümün de bir parçası olmak zorundayız. Durum acil ve çok hızlı harekete geçmeliyiz. Bugün burada Beylikdüzü için 2030 yılına kadar yüzde 40’lık bir emisyon azaltma hedefini ortaya koyacağız. İnşallah bu olası riskleri analiz edip paydaşlarımızla ve halkımızla paylaşıp, hedefimize doğruemin adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

SECAP ile ilgili detaylı bir sunum yapan İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın da, "1760’lı yıllarda başlayan Sanayi Devrimi’nden sonra hep beraber dünyayı kirlettik. Önce büyüklerimiz şimdi ise biz kirletiyoruz. Yarınlarda çocuklarımızı ve sonraki kuşakları nasıl bir dünyanın beklediğini görmemiz gerekiyor. Atık yönetimi, enerji tüketimi ve kentleşmeden neler anladığımızı bir kez daha yorumlamamız gereken bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hakikaten çok önemli. SECAP sadece bir yönetimin değil, toplumun bütününün bir görevi. Ya yeşil bir gelecek ya da kaynakları tükenmiş bir dünya. SECAP, bu anlayışı yeşile çevirecek” dedi.