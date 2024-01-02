Beylikdüzü’nde polis ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda, kalaşnikof tüfeğinin yanı sıra çok sayıda mermi, uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli de yakalandı. Polisin sorgulamasında adeta birer suç makinesi çıkan 5 şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü’nde polis ekipleri silah kanununa muhalefet suçundan yaptığı çalışmalar sırasında aldığı istihbaratı değerlendirerek Gürpınar’da bir eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 1 adet AK-47( Kalaşnikof), 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjör, 2 adet çelik yelek, silahlara ait mermiler ve 59 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri ayrıca olayla alakalı olarak, S.Ö. E.E, S.Ö., S.T., ve E.S isimli 5 kişiyi de gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar suç makinesi çıktı

Göz altına alınan 5 şahıs emniyette sorgulandı. Sistem üzerinden yapılan sorgulamada ise S.Ö. ve E.E.’nin hırsızlık suçundan araması olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise sorgulamasında, yağma, gasp, adam yaralama, resmi belgede sahtecilik ve kapkaç gibi birçok suç kayıtları olduğuna ulaşıldı. S.Ö ve E.S. sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, E.E., S.T. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.