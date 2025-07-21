İstanbul Beyoğlu’nda, Abdurrahim Deniz 2019 yılında sokakta yaralı ebabil kuşunu koruma altına alıp, tedavisinin ardından doğaya salmıştı. Ebabil kuşu 6 yıl sonra tedavisini yaptığı adamın penceresinde konarken, Abdurrahim Deniz 6 yıl sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Beyoğlu’nda, Abdurrahim Deniz isimli bir vatandaş, 2019 yılında sokakta yaralı bir ebabil kuşu bulmuştu. Deniz, bulduğu kuşu iş yerine götürerek koruma altına almış, yaralı kuşu elleriyle tedavi etmiş ve iyileşmesinin ardından ebabil kuşunu tekrar doğaya salmıştı.

Ebabil kuşu 6 yıl sonra geri geldi

Yaşanan olayın üzerinden 6 yıl geçtikten sonra şaşırtan bir gelişme yaşandı. Abdurrahim Deniz’in elleriyle besleyip, tedavi ederek doğaya saldığı ebabil kuşu 6 yıl sonra Deniz’in evinin penceresine önüne geri geldi. Görenleri hayrete düşüren olayın ardından Deniz, hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı.