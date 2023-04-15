Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde "Kadim Kokular" sergisi açıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kadim medeniyetlerin kültürünü, medeniyetini ifade etmesi bakımından farklı bir sergi" diyerek sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Beyoğlu Belediyesi, özel bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Yüzlerce yıllık koku formüllerinin bir araya getirildiği "Kadim Kokular" sergisi, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisinde açıldı. Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül’ün küratörlüğünü yaptığı serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. Burada konuşan Yıldız kokunun bütün medeniyetler için önemli olduğunu ve bu sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

“Beyoğlu farklı kokuların da bulunduğu bir kadim bölge”

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Koku medeniyetimizin bir parçası, bir unsuru. Bütün medeniyetlerin de aslında alametifarikalarından biri. Kadim medeniyetlerin kültürünü, medeniyetini ifade etmesi bakımından farklı bir sergi. Bunun farkındayız. Çünkü bizim medeniyetimiz kokuya geçmiş dönemde, şifahanelerde, evlerimizde, kutsal mekanlarımızda ayrı bir önem vermişler ve her mekanın kendisine ait kokusu var. Bizim medeniyetimizle özdeş ve peygamberimizle özdeş olan gülün kokusu gibi. Hz. Peygamber bana dünyadan üç şey sevdirildi der. Bir tanesi koku, gözümün nuru namaz, öbür tanesi de koku. İstiklal’in de bir kokusu var. Beyoğlu farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı renklerin, farklı kokuların da bulunduğu bir kadim bölge” dedi.

“Dünyanın ilk koku formülü burada”

Serginin küratörü Bihter Türkan Ergül ise, “Buradaki en önemli özel dünyanın ilk yazılı koku formülü Tapputi Mezopotamya’ya ait Asur kökenli bir formülü çevirip gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık dokuz arkeoloğumuzla beraber çalışıp bu kokuyu İstanbul’da bu sergiyi ziyaret edenlerin burunlarına sunuyoruz. Dünyanın ilk koku formülü burada ziyaretçilerimize sergiye çıkıyor. Bununla birlikte İstanbul ve Beyoğlu kokuları ilk kez burada sergileniyor” diye konuştu.

“Kadim Kokular” sergisinin 29 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacağı öğrenildi.