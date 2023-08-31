Beyoğlu’nda park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Yarasa Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı otomobile müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölü ve yaralı bulunmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.