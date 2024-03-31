Beyoğlu’nda okullarda sayımı tamamlanan oylar, bez torba içinde araçlarla İlçe Seçim Kurulu’na getirildi.
Beyoğlu’nda okullarda sayılan oylar, torbalara konularak araçlarla İBB Beyoğlu Spor Kompleksi içinde bulunan İlçe Seçim Kurulu’na getirilmeye başlandı. Oylar araçlarla polis eşliğinde getirilirken çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, bez torbaların içine koyulan oyları Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.
Kaynak: iha