Beyoğlu Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması başlattı. Uzman ekipler özel araçlarla tüm mahalleleri düzenli olarak ilaçlıyor.

Beyoğlu’nda, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların açık mekanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve sineklerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ilaçlama çalışması başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ortak kullanım alanları, parklar, bahçeler ve sokaklar düzenli olarak ilaçlanıyor.

Uzman ekipler tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı’ndan onaylı ilaçların kullanıldığı çalışma ile sıcak yaz aylarında oluşan mikropların, bakterilerin insana ve çevreye olan etkisinin minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Böylelikle yaz aylarında yapılan ilaçlama çalışmaları ile sıcak günlerde ortaya çıkan sağlık problemlerinin de önüne geçilmiş oluyor.