Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt ile Beyoğlu arasındaki bağı geliştirmek amacıyla Beyoğlu mahalle muhtarlarını ilçede misafir etti. Ziyarette Esenyurt’un çehresini değiştiren ve kısa sürede vatandaşların beğenisini kazanan projeler muhtarlara tanıtıldı. Başkan Vekili Aksoy, ilçede hayata geçirilen yatırımlar ve sosyal projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Program kapsamında muhtarlar, Vatan Kitap Kafe, Cemil Meriç Kütüphanesi, Menekşe Engelsiz Kafe, Turan At Binicilik Tesisi ve Lavanta Emekli Evi’ni ziyaret etti. Beyoğlulu muhtarlar, ilçeye değer katan projeleri takdirle karşıladıklarını belirterek, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’a teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA