Beyoğlu Belediyesi, Otizm ve Down Sendromlu çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine destek vermek amacıyla atlı terapi programı başlattı. Beyoğlu'nda yaşayan 8-12 yaş arasındaki özel gereksinimli çocuklara yönelik olan bu proje, Türkiye Jokey Kulübü işbirliğiyle hayata geçirildi. Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nda 10 hafta sürecek atlı terapi hizmeti, her hafta 12 çocuğu ağırlayarak toplamda 120 çocuğa ulaşacak. Program, çocukların konsantrasyon, denge, kas yapısı ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Özel gereksinimli çocuklar ata binmenin heyecanını yaşadı

Projenin ikinci hafta etkinliği Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediyesi tarafından araçla etkinliğin düzenleneceği alana getirilen özel gereksinimli çocuklara aileleri ve yakınları da eşlik etti. Hipodromda uzman eğitmenler ve fizyoterapistler eşliğinde ata binmenin heyecanını yaşayan çocuklar, atların kaldığı barınakları da gezerek hayvanlarla keyifli vakit geçirdiler. İki saat süren etkinlikte atların sevimli dostluklarıyla tanışma imkanı bulan çocuklar, hem eğlendi hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Etkinliğe katılan aileler de bu tür etkinliklerin daha da artırılması gerektiğini ifade ederek, çocukları için böylesine faydalı ve keyifli bir hizmet sunduğu için Beyoğlu Belediyesine teşekkür ettiler.