Kurulduğu günden bugüne kısa zamanda U9-U10-U11 takımlarında katıldığı turnuvalarda adından söz ettiren Bilecik Futbol Akademi Kulüp Başkanı Yasin Aykol, Vali Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrasında kendisinin arkasında Şefik Aygöl yazılı kulübün 11 numaralı formasını hediye eden Başkan Aykol, "Kendisine daha sağlıklı daha ahlaklı bir nesil yetiştirebilmek için ’Önce iyi insan sonra iyi futbolcu’ sloganıyla yola çıktığımızı, hedeflerimize ulaşabilmek adına misyonumuz, vizyonumuz ve projelerimiz hakkında bilgilendirmede bulundum. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olan valimize nazik kabulleri için teşekkür ederken, çocuklarımıza da Vali amcalarından bir sürpriz sözü aldığımızı da haber vermek istiyoruz" dedi.

Kaynak: iha