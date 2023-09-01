Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve Yönetim Kurulu, Bursa’ya yeni atanan Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne ve Bursa basınına ilişkin bilgi veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı, yerel medyanın demokrasilerin gelişmesinde büyük öneme sahip olduğunu vurguladı ve Bursa’nın köklü basın kuruluşlarına sahip olduğunu, buna paralel olarak en güçlü yerel medyanın Bursa’da görev yaptığına dikkat çekti.

Doğru, hızlı ve tarafsız habercilikte bilgiye zamanında ulaşmanın önem taşıdığını ifade eden BGC Başkanı Kolaylı, bilgi akışının sağlıklı olması gerektiğini belirterek, “Basın mensubu arkadaşlarımız kaynağından doğru bilgi aldığında, kamuoyu doğru bilgilendiriliyor. Aksi halde özellikle sosyal medyada yanlış haber hızla yayılabiliyor. Yanlış haberi düzeltmek kolay kolay mümkün olmuyor ve bu süreçte kamuoyu yanlış yönleniyor. Bilgi akışının sağlıklı işlemesi açısından haberciler olarak desteğinizi bekliyoruz” dedi.

Ziyarette konuşan Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu’nu da, ‘doğru haber alma özgürlüğünü’, güvenlik kadar önemli gördüğünü belirterek, bu konuda Emniyet Müdürlüğü olarak gereken desteğin verileceğini söyledi.

Uyuşturucu ve terörle mücadele başta olmak üzere genel asayişe büyük önem vereceklerini vurgulayan Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, “Özellikle toplumun geleceği açısından uyuşturucuyla mücadele çok önemli bir konu. Uyuşturucusu sadece bir kez deneyen gençlerimiz ne yazık ki yüzde 90 oranında mübtela hale geliyor. İkinci denemede ise kesinlikle Mübtela hale geliyorlar. Mübtelalıların kurtulma oranı ise sadece yüzde 4. Ayrıca yaşamları boyunca yoksunluk hissi yaşıyorlar. Bu nedenle gençlerimizin bir kere bile uyuşturucuyu denememeleri için yoğun mesai harcıyoruz. Toplumumuzun geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak en büyük hedefimiz” dedi.

Ziyarette Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu’nu, BGC merkezi, Bursa Basın Müzesi, BGC Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi ve etkinlik salonlarının yer aldığı Basın Kültür Sarayı’na davet eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “Toplum yararına her konuda destekçiniz olacağız” dedi.

Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın yanı sıra Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan Yardımcıları İhsan Altıkardeş ve Hakan Işıkkent, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Ekmekçi ve Enhar Güneş ile Genel Sekreter Sinan Tunç katıldı.