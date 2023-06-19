Burhaniye ilçesinde, Ziraat Odası Başkanı Alibey Karaaslan, biçerdöver birim fiyatlarını açıkladı. Balıkesir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısının Gönen’de yapıldığını anlatan Karaaslan, biçerdöver birim fiyatlarının 150 ile 180 lira, balya bağlama fiyatlarının da 12 ile 15 lira arasında belirlendiğini söyledi.

Burhaniye’de hububat hasat sezonu başlarken, biçerdöver ve balya bağlama fiyatları da belirlendi. Balıkesir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Başkan Süleyman Dönmez’in başkanlığında Gönen’de toplandı. Toplantıda, hububat biçim fiyatı 150 lira, kanola biçim fiyatı da 180 lira olarak belirlendi. Balya bağlama ücreti ise 12 ile 15 lira arasında olması kararlaştırıldı. Toprak Mahsulleri Ofisinin Burhaniye’de hububat alımına başladığını kaydeden Ziraat Odası Başkanı Alibey Karaaslan, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.