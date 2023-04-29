Çanakkale Kara Savaşları’nda, 108 yıl önce Arıburnu’nu düşman işgaline karşı savunan 27. Alay için Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Biga 27. Alay Saygı Yürüyüşü, 27. Alay Karargahı olan Topzeytinlik bölgesinden başlayıp Alay’ın taarruza geçtiği Kemalyerinde son buldu. Çanakkale Savaşları sırasında 27. Alay’ın 108 yıl önce Arıburnunu savunmak için kat ettiği cephe intikal yolu, temsilen yüründü. Yürüyüşe öğrencilerde katıldı. Şehit ve Gazilerin o dönemde yaşadığı zorluklar, gösterdikleri fedakarlık ve ortaya koyduğu cesaret anlamaya çalışıldı.

Bigalı Mehmet Çavuş Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi destek verdi.

Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer yürüyüşle ilgili yaptığı açıklamada, “27. Alay’ın 108 yıl önce Arıburnu’nu savunmak için kat ettiği cephe intikal yolunu, ikinci defa temsilen yürüdük. Şehit ve Gazilerimizin yaşadığı zorlukları, gösterdikleri fedakarlık ve ortaya koyduğu cesareti anlamaya çalıştık. Güzergah, 27. Alay Karargahı olan Eceabat Top zeytinlik bölgesinden başlayıp Alay’ın taarruza geçtiği Kemal yerinde son buldu. Bu anlamlı programın yapılmasında desteklerini esirgemeyen Tarihi Alan Başkanlığı, Biga Kaymakamlığı, Biga Belediye Başkanlığına, yürüyüşe katılan okullarımızın yönetici, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte tüm gönüllülere yürekten teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu programın Kahraman 27. Alay’ın Gazi ve Şehitlerinin daha çok tanınmasına vesile olmasını diliyoruz” dedi.