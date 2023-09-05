Çanakkale’nin Biga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Biga ilçesine bağlı Aksaz köyü Çınardere mevkiinde ormanlık alanda nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölge Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına Biga Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam eden bölgede, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.