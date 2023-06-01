Biga Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Biga Akademik Başarıyı Arttırma Projesi (BABAP) çerçevesinde yıl boyunca düzenlenen deneme sınavlarında başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaymakam Erdinç Dolu başarılı öğrenciler ile nilüfer gölünde bir araya geldi. Etkinliğine Kaymakam Erdinç Dolu, ilçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri Remzi Altın, Aydoğan Aytekin, Cem Alten, Okul Müdürleri ve BABAP deneme sınavında başarı gösteren öğrenciler katıldı.

Kaymakam Erdinç Dolu yaptığı açıklamada, “Biga Akademik Başarıyı Arttırma Projesi ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin yıl boyunca düzenlenen deneme sınavları ile test çözme yeteneklerini geliştirmek, eğitim koçluğu sistemi ile mevcut başarıyı arttırmak hedeflenmiştir. Proje çerçevesinde 8. sınıf öğrencilerimize 7, 12. sınıf öğrencilerimize 9 TYT, 7 AYT testi olmak üzere toplamda 23 sınav uygulaması yapılmıştır. Yapılan deneme sınavlarına 8. sınıflar bazında 836, 12. sınıflar bazında 945 öğrenci olmak üzere toplam 1781 öğrencimiz katılmıştır. Ayrıca köylerimizden taşımalı sistem ile gelen öğrencilerimize de servis desteği sağlanmıştır” dedi.

Kaymakam Erdinç Dolu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen öğrencilere sınavlarında başarılar dileyerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.