Biga Belediyesi tarafından 18 Eylül Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri için kortej yürüyüşü yapıldı.

Biga Belediyesi tarafından 18 Eylül Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri için, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde, Güreş Ağası Hasan Karabiber’in destekleriyle coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Korteje, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, başpehlivanlar, pehlivanlar, güreş severler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Korteje destek veren vatandaşları selamlayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Türk Bayrağı dağıtılmasıyla beraber herkesi yarın Kıspet Ustası İrfan Şahin Er Meydanı’nda yapılacak olan güreşlere davet etti.

Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı önünden başlayıp Belediye Meydanı’nda sona erdi.