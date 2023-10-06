Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan motosiklet hırsızı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biga ilçesine bağlı Gerlengeç köyünde motosiklet hırsızlığı yaşandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri yaşanan hırsızlık olayının ardından motosikleti çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda motosikleti çalan şüphelinin A.U. (25) olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından yakalanan A.U. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan motosiklet ise jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.