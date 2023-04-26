Çanakkale’nin Biga ilçesinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu, cadde ve sokaklarda yaya geçidi çizgileri boyanıp, yeniliyor.

Biga Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehir genelinde tüm cadde ve sokaklarda, başta vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler olmak üzere, yaya geçitlerinin boyalarını yeniliyor. Silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgiler yeniden çizilirken, yaya geçit çizgisi olmayan noktalarda da planlama doğrultusunda yeni çizgiler çiziliyor. Yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitleri, daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Konuyla ilgili Biga Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklama da, “Biga Belediyesi olarak yayalarımızın kullandığı bu geçitleri boyama çalışmalarına başladık. 10 noktada çalışmalarımızı tamamladık. Araç ve yaya trafiğini engellememek için çalışmalarda trafiği tek geçiş olarak tamamlayıp bir yaya geçidini 2 aşamada tamamladık. Kullandığımız boya çabuk kuruma özelliğine sahip olduğu için çalışmalarımızda yaya ve araç sürücülerimizi sıkıntıya sokmadan tamamlayıp trafiğin normal şekilde akışını sağladık. Önümüzdeki birkaç gün içinde yaya geçitlerimizin tamamını boyayıp bitirmeyi planlıyoruz” denildi.