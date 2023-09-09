Balıkesir’in Bigadiç ilçesi, Türkiye’nin en büyük termal su kaynağına sahip olmasıyla biliniyor ve bunu değerlendirecek.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bulunan termal suların şifalı olduğuna inanılan bu durum, Bigadiç’in sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olmasını sağlıyor.

Bu potansiyeli değerlendirmek için harekete geçen Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçenin sağlık turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi olacağını belirterek, “Buradan çıkan termal suyun inme ve felç, ortopedik hastalıklar, spor yaralanmaları, dejeneratif eklem hastalıkları, kronik bel ağrısı, ameliyat ve kırık tedavisi sonrası bel tedavi, bronşiyal astma, kronik bronşit, üst solunum yolu hastalıkları ve ortopedi ile sorun yaşayanlara fayda dağlıyor. Termal su konusunda Türkiye’de markayız. Hisarköy Termal Kaplıcalarımız Hem yurt içi hem de yurt dışından gelen hastalara şifa dağıtıyor" dedi.