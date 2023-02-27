İnegöl’ün dünyaya açılmasında önemli bir role sahip olan MODEF’in başına daha önce İMOS’ta yaptığı faaliyetlerle dikkatlerini üzerine çeken Bilal Peker getirildi.

İnegöl’de gerçekleştirilen 2 fuar organizasyonuyla mobilya sektörüne büyük katkı sağlayan MODEF’te sürpriz bir gelişme yaşandı. Ali Karasu’nun görevinden ayrılmasının ardından yerine Bilal Peker’e teklif götürüldü. Organizasyon becerisi, yurt için ve yurtdışı organizasyonlar, planlama ve proje konularında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Peker, yapılan görüşmelerin ardından operasyonlardan sorumlu en yetkili isim olarak MODEF’in başına getirildi. Bilal Peker’in birkaç gün içerisinde yeni görevine başlayacağı öğrenildi.