Porto’da 04-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen Kulüpler 3 Bant Bilardo Avrupa Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden Bursa FBN Tekstil Spor Kulübü, gümüş madalyanın sahibi oldu.

FBN Tekstil kendi bünyesinde kurduğu üç bant bilardo salonu ile Bursalı Üç Bant Bilardo sevenlere hizmet verirken, oluşturduğu takım ile Avrupa’da başarılara imza atıyor. Grup maçlarında 6-2 yendiği Porto FC ile finalde bir kez daha mücadele etti ve berabere kalıp penaltılarda kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.