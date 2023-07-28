Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan aşure halka dağıtıldı. Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’na Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan eşlik etti. Vatandaşlara aşure ikram eden Subaşı, "Muharrem ayında bulunmamız nedeniyle aşure dağıtımımızı gerçekleştirmekteyiz. İçinde bulunduğumuz bu ayın ve aşure gününün birlik ve beraberliğimizi artırmasını temenni ediyorum. Muharrem ayını tekrardan kutluyor ve hepimize kardeşliği, bereketi getirmesini diliyorum" dedi.

Yoğun bir talep gören aşure etkinliği gün boyu devam etti. Aşure ikramından memnuniyet duyan vatandaşlar Subaşı’na teşekkürlerini iletti.