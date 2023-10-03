Bilecik Belediyeler Birliği Eylül Ayı Meclis Toplantısında yaşanan su sorunları ele alındı.

Bilecik Belediyeler Birliği Eylül Ayı Meclis Toplantısı Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantım Salonu’nda yapıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Bilecik Belediyeler Birliği’mizin Eylül ayı toplantısını Belediye başkanlarımızın ve Seçilmiş meclis üyelerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Birlik beraberlik içinde sadece halkımıza daha iyi hizmet vermeyi kendilerine ilke edinen başkanlarımıza meclis üyelerimize katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.