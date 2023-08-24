Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile ilçeler için görüştü.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, gerçekleştirdiği görüşmede Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile Bilecik ve ilçeler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirdi. Bilecik adına ilçeler ile birlikte hareket edilmesinin gerektiğini belirten Başkan Yaman, "Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret ederek hem Bilecik Belediyeler Birliğimizi hem de belediyelerimizi ilgilerinden konularda fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’ sözlerinde bulundu.