Bilecik Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası 33 tırdan oluşan yardımları deprem bölgesine ulaştırdı

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Depremzedeler için tüm yurt genelinde olduğu gibi Bilecik’te de vatandaşlar, toplanan yardımlarla depremzedelerin yanında yer aldı. Bilecik Belediyesi koordinasyonunda yapılan yardım çalışmalarında toplamda 33 tırdan oluşan yardımlar yanı sıra 15 bin adet ayakkabı, 7 bin 200 adet battaniye, 6 bin 63 adet bebek maması, bebek bezi ve bebek hijyen kolisi, 6 bin10 adet gıda kolisi, 6 bin 210 adet kıyafet kolisi, 4 bin 400 adet hijyen kolisi, 2 bin 950 paket su, 390 adet ısıtıcı, 120 adet çadır, 80 adet yatak, 76 arama kurtarma ve gönüllü personel, 9 tır odun ve yakacak, 5 hizmet aracı, 4 adet konteyner, 1 adet seyyar ikram aracı, 1 adet jeneratör teslim edildi" ifadelerine yer verildi.