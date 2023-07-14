Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı’nda, şehirdeki park ve bahçeler ile peyzaj alanlarında kullanılan bitki türlerinin yüzde 90’ının karşılandığı çelik köklendirme usulüyle yüz binlerce bitki üretiliyor.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait serada yapılan çalışmalarla her yıl yüz binlerce bitki, toprakla buluşturuluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Umut Olgun, sera alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bilecik Belediyesi olarak bin metrekare kapalı alanda her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 bini aşkın bitkiyi üretmek için çalışmalarına başladıklarını aktaran Olgun, şunları kaydetti:

"Üretim yapmak üzere yılda iki kez çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında mevsimlik çiçek üretimi anlamında tohumla; begonya ve hercai gibi çiçek türlerini yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz türler arasında altuni yani gold taflan türü de bulunuyor. Gelişmiş ergin bitkilerden aldığımız bitki parçalarını uygun boyutta keserek, köklendirme sıvısına batırılarak, viyollere yerleştiriyoruz. Daha sonra açık alanda da büyümelerini takip ettiğimiz bitkileri, peyzaj alanlarına, park ve bahçelerimize, halkın ortak kullanım alanlarında toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız bu üretimle harcama bütçemize büyük bir katkı sağlamış oluyoruz. Böylelikle müdürlük harcamalarımızı azaltmış oluyor belediyemiz bütçesine katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca çalışmalarımızda yeni bitki türlerini de yetiştirme ve büyütme faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz."

Öte yandan tarımsal faaliyetler ve çiftçilere yönelik son bir yıldır çok güzel uygulamalara imza atan Bilecik Belediyesi, kendi seralarında yetiştirdiği marulları ihtiyaç sahiplerine dağıttı.