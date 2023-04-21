Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cadde, sokak, park ve bahçelerin yanı sıra cami ve duraklar temizlendi.

Bilecik Belediyesi ilgili birimleri tarafından bayram için hazırlıklar yapılırken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların bayram boyunca daha rahat ve temiz ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla cami bahçeleri ve bekleme duraklarını yıkayarak temizledi.

Park ve bahçeler gibi vatandaşların yoğun şekilde zaman geçirdiği ortamlarda detaylı temizlik çalışması yapan ekipler, ayrıca ibadethanelerin çevrelerinde kötü görüntüye neden olan çöp ve atıkları da temizledi.