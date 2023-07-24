Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yaz mevsimlerde sayılarında artış görülen sivrisinek ve karasinekler için ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, birçok mahalledeki çocuk park ve bahçe alanları, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması yaparak, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor. Yaz mevsimi ile birlikte; toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmalarına hız veren ekipler, çalışmaları kapsamında ayrıca çöp tenekeleri ve çevresi ile şehir çöplüğünde sivrisinek, kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Sinek çoğalmasını engellemek için neler yapabiliriz

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma ile sinek oluşumunu artıran faktörler hakkında bilgi verildi. Buna göre; çevreye atılan atıklar ve içinde biriken sular, çukur alanlar, inşaat alanları, havuz ve göllerde biriken sular sinek oluşumlarını artırıyor. Larva oluşumlarını engellemek veya azaltmak için çevre temizliğine önem vermeli, su birikintilerine yol açacak kirliliklerin temizlenmesi ve çöp konteynerlerindeki temizliğe dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.