Kayseri Talas'ta Gezici Kütüphane Şenliği Kayseri Talas'ta Gezici Kütüphane Şenliği

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri kapsamında başlayan “Bir Mekik Bir İp” Atölyesi’nde öğrenciler dokumacılığı ve eski geleneği yeni fikirlerle birleştirmeyi öğreniyor.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Bozüyük Belediyesi'nde yer alan farklı branşlarda hazırlanan eğitici ve öğretici Sanatevi yaz atölyeleri çocuklarla buluşmaya büyük bir heyecanla devam ediyor. 8 yaş ve üzeri ile 10 yaş ve üzeri olmak üzere 2 grup halinde devam eden dokumacılık atölyesinde öğrenciler ilk dokuma çalışmalarını yaptılar. Eğitmen Gülcan Külcü nezaretinde devam eden atölye çalışmasında öğrenciler el becerilerini geliştirerek tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor. 