Bilecik'te Bozüyük Belediyesi’nin AKUT ile birlikte düzenlediği “Gençlik Doğa Kampı” renkli görüntülere sahne oluyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen kamp, Türbin Mesire Alanı’nda gerçekleştirildi.

Kampta yer alan gençler, AKUT eğitmenleri tarafından verilen; afet bilgilendirme eğitimi, paracord atölyesi, Grid Parkuru eğitimlerine katılırken boş zamanlarında çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirdi.

Kampta doğa ile iç içe zaman geçiren gençler, akşam olduğunda ise kamp ateşinin etrafından bir araya gelerek, eğlenceli zaman geçirilirken, renkli görüntülere sahne olan kampı ziyarete eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, ikram edilen sıcak çorba eşliğinde gençler ve eğitmenler ile sohbet etti.

Gençler AKUT eğitimlerinin yanı sıra belediyemiz Zabıta ve İtfaiye ekiplerinden acil durumlarda yapılması gereken hususlarda temel eğitim aldılar.