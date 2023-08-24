Bilecik İl Jandarma Komutanlığına Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre 42 ile yeni jandarma komutanı atandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına atanırken, mevcut İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alay Muzaffer Sandal Jandarma Genel Komutanlığı emrine verildi.
Kaymakamlar da değişti
Kararnamede Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay Rize’nin Ardeşen ilçesine, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesine kaymakam olarak atandı. Balıkesir Vali Yardımcısı Akın Ağca Bilecik Vali Yardımcılığı görevine atandı.