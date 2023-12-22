Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda 15. Bölge İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısına katıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz ve Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Ünkoç, sağlık hizmetleri ve kamu hastaneleri başkanları, üniversite ve özel hastanelerin başhekimleri ve sağlık yöneticileri katılım gösterdi.

Toplantıda sağlık hizmetlerindeki güncel gelişmeler ve bölgesel işbirliğini vurgulandı. Bölgesel ve il bazında sağlık hizmetleriyle ilgili gelişmelerin ele alındığı toplantıda, İllerdeki hastanelerin ve acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, acil sağlık hizmetlerinin hizmet kalitesini artırmaya yönelik alınan tedbirler paylaşıldı. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin artırılması adına önemli adımlar atıldı.