Bilecik İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen traktör kazalarının önüne geçmek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla çiftçilere reflektör ve rops demiri kullanma konusunda uyarıda bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te jandarma ekipleri “Reflektör Tak, Görünür Ol” sloganıyla Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nde traktör römorklarına reflektör takmayı yaygınlaştırmak ve bu araçların gece görünürlüğünü arttırılması amacıyla önce bilgilendirme yaptı.

Ekipler bilgilendirme sonrasında römorklara reflektör taktı.

Buradaki programa katılan ve tarım araçlarının trafikte güven içinde ilerlemesinin önemine dikkat çeken Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman ise, traktörlerdeki reflektörlerin önemine dikkati çekerek, traktör sürücülerine olası yaşanabilecek kazalarda can kaybını en aza indirmek adına çiftçilerin öncelikle traktörlerine koruma çerçevesi taktırmaları (ROPS) ve emniyet kemeri takmalarını istedi.

Bozcaarmut köyündeki farkındalık ve bilgilendirme faaliyetinde Kaymakam Kahraman’a Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Tğm. Fatma Aydın, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Bozüyük Jandarma Trafik Timleri, köy muhtarı Rıza Aydın ve köylü vatandaşlar da eşlik etti.